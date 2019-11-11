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Медведев поздравил ректора ВГИКа с 70-летием 

RT на русском + ещё 3 45 минут назад
Медведев поздравил ректора ВГИКа с 70-летием
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил ректора ВГИКа Владимира Малышева с 70-летием, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт правительства.
«Вы посвятили свою жизнь киноискусству и многое сделали для его развития и сохранения. Именно благодаря Вам Госфильмофонд стал крупнейшим киноархивом мира», — заявил Медведев.
По его словам, ВГИК остаётся главной киношколой страны и продолжает развиваться вместе с новейшими технологиями.
Как отметил Медведев, институт превратился в уникальную творческую лабораторию, где каждому студенту помогают самореализоваться и раскрыть индивидуальность.
6 ноября мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днём рождения режиссёра, народную артистку России Аллу Сурикову.
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Теги:
Политика , Дмитрий Медведев , Алла Сурикова , Сергей Собянин , Владимир Малышев , ФБА "Экономика сегодня"
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