Медведев поздравил ректора ВГИКа с 70-летием

«Вы посвятили свою жизнь киноискусству и многое сделали для его развития и сохранения. Именно благодаря Вам Госфильмофонд стал крупнейшим киноархивом мира», — заявил Медведев.

По его словам, ВГИК остаётся главной киношколой страны и продолжает развиваться вместе с новейшими технологиями.

Как отметил Медведев, институт превратился в уникальную творческую лабораторию, где каждому студенту помогают самореализоваться и раскрыть индивидуальность.