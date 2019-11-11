Россия призвала к урегулированию ситуации в Боливии

Россия призвала Боливию найти законный выход из кризиса

Россия призывает все политические силы Боливии к ответственности, нахождению конституционного выхода из кризиса, рассчитывает на ответственный подход мирового сообщества к сложившейся ситуации, говорится в сообщении МИД РФ

На состоявшихся 20 октября 2019 года выборах президента Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Ряд стран — Венесуэла, Куба, Мексика — заявили, что в Боливии произошел госпереворот.

"С тревогой воспринимаем драматическое развитие событий в Боливии, где развязанная оппозицией волна насилия не позволила завершить президентский мандат Эво Моралеса. Вызывает глубокую озабоченность, что в течение внутриполитического кризиса в стране готовность правительства к поиску конструктивных решений на основе диалога была сметена развитием событий по лекалам срежиссированного госпереворота", — отметили в МИД РФ.

"Призываем все политические силы Боливии к здравомыслию и ответственности, нахождению конституционного выхода из ситуации в интересах мира, спокойствия, восстановления управляемости госинститутов, обеспечения прав всех граждан и социально-экономического развития страны, с которой нас связывают отношения дружбы, конструктивного взаимодействия и обоюдовыгодного сотрудничества. Рассчитываем, что такого рода ответственный подход будет проявлен всеми членами мирового сообщества, соседями Боливии по латиноамериканскому региону, влиятельными внерегиональными странами и международными организациями", — подчеркнули в министерстве.