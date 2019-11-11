Горбачев ответил на обвинение в «сдаче» Восточной Европы

Экс-президент СССР Михаил Горбачев в интервью газете Figaro ответил на обвинения в том, что он "сдал Восточную Европу".

По его словам, реакция советского руководства на происходившее в странах этого региона была частью политики "нового мышления", которая основывалась на принципах свободы выбора. Бывший лидер СССР добавил, что соседние государства лишь получили права и свободы, которыми уже довольствовались советские граждане, однако он не согласен, что "сдал Восточную Европу".

"Кому я ее сдал? Польшу — полякам, Венгрию — венграм, а Чехословакию — чехам и словакам", — возразил Горбачев.

Ранее политик назвал организаторов августовского путча ответственными за развал СССР. Горбачев также признал, что осознавал риски перестройки, однако не мог не пойти на них из-за необходимости перемен.