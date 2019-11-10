Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме усомнились в полном уничтожении ИГ* в Афганистане 

РИА Новости 2 часа назад
В Госдуме усомнились в уничтожении ИГ в Афганистане
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Властям Афганистана вряд ли удалось полностью уничтожить формирования запрещенной в РФ террористической организации ИГ*, однако Россия надеется на то, что слова исполняющего обязанности министра внутренних дел Афганистана соответствуют действительности, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Ранее исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Масуд Андараби (Massoud Andarabi) заявил, что запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ* побеждена в стране.
"В Афганистане ситуация очень нестабильная. Я думаю, что даже если они там считают, что они уничтожили какие-то группы боевиков, навряд ли это означает, что полностью им удалось ликвидировать ИГИЛ*, поскольку все-таки, конечно, местные власти еще довольно слабые в плане борьбы с террористическими организациями", — сказал Морозов.
Вместе с тем, отметил депутат, Россия заинтересована в том, чтобы бандформирования на территории Афганистана были ликвидированы как можно быстрее, так как их представители могут попадать на территорию РФ через Таджикистан.
"Будем надеяться, что слова министра внутренних дел Афганистана соответствуют действительности", — сказал парламентарий.
* запрещенная в России террористическая организация.
Видео дня. Киностудию Warner Bros эвакуировали из-за пожаров в Калифорнии
Последние новости
Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу" Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу" Девочка написала умершему отцу письмо и получила необычный ответ Девочка написала умершему отцу письмо и получила необычный ответ Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России
Комментарии 
Теги:
Политика , Антон Морозов , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , РИА Новости , Афганистан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слезы и шок: адвокат рассказал о состоянии доцента-убийцы
Слезы и шок: адвокат рассказал о состоянии доцента-убийцы 198
В США надеются на мирный договор РФ и Украины
В США надеются на мирный договор РФ и Украины 5
Киеву предложен неожиданный способ вернуть Крым
Киеву предложен неожиданный способ вернуть Крым 428
«Правый сектор» подбил машину c военными ВСУ
«Правый сектор» подбил машину c военными ВСУ 177
Сосед доцента раскрыл детали убийства студентки
Сосед доцента раскрыл детали убийства студентки
Видео
Брат убитой аспирантки рассказал об их разговоре
01:06
Брат убитой аспирантки рассказал об их разговоре
Происшествия
Первая жена историка-убийцы таинственно умерла
03:53
Первая жена историка-убийцы таинственно умерла
Происшествия
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
05:51
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
Происшествия Криминал
Названа причина смерти аспирантки в Петербурге
05:51
Названа причина смерти аспирантки в Петербурге
Происшествия Криминал
Белуху заподозрили в работе на разведку РФ
01:14
Белуху заподозрили в работе на разведку РФ
Армия
Взгляд из США: куда Россия может отправить войска
04:23
Взгляд из США: куда Россия может отправить войска
Армия
Познер оценил слова Галкина о цензуре на ТВ
01:08
Познер оценил слова Галкина о цензуре на ТВ
Общество
«Она с благоговением ему в рот смотрела»
05:51
«Она с благоговением ему в рот смотрела»
Криминал Происшествия
Невзоров продал подаренную доцентом Соколовым книгу
00:42
Невзоров продал подаренную доцентом Соколовым книгу
Общество Другое
Ефремов: «Я — не алкоголик»
00:49
Ефремов: «Я — не алкоголик»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение