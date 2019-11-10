В США надеются на мирный договор РФ и Украины

В США надеются на мирный договор между Россией и Украиной

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США надеются, что Россия Украина достигнут мирного урегулирования нынешнего конфликта. В таком случае американцы могут прекратить поставлять Киеву летальное оружие. Об этом в эфире CBS заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен. «Я не буду углубляться в теоретические рассуждения о том, что может произойти. Надеюсь, Россия и Украина поладят и будет что-то вроде мирного договора. Так что я не буду утверждать, что мы всегда будем делать это », — заявил О’Брайен. При этом он отметил, что администрация Дональда Трампа — первая, кто начала поставки летального оружия в Киев. В контексте обсуждения телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского , который привел к началу процедуры импичмента, О’Брайен заявил, что Трамп в общении с зарубежными лидерами в первую очередь защищает интересы своей страны. Разговор Трампа и Зеленского, состоявшийся в июле этого года, стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. По мнению политических противников главы Белого дома, он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности работавшего на Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена , вероятного конкурента Трампа на выборах 2020 года, в обмен на финансовую и военную помощь. По версии инициаторов импичмента, Трамп таким образом оказывал давление на Зеленского, преследуя личные политические цели. В расшифровке, которую публиковал Белый дом, Трамп о военной помощи в обмен на расследование не говорит.

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