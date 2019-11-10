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Лавров прибыл с официальным визитом в Ереван 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Лавров прибыл в Ереван
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в воскресенье вечером с официальным визитом в Армению.
Программа визита главы МИД РФ в Ереван начинается с его участия вместе с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в открытии выставки, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие пройдет в Национальной галерее Армении.
Как ранее сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, официальный визит Лаврова в Ереван продлится до 11 ноября. Программой пребывания в Армении предусмотрены его встречи с премьер-министром страны Николом Пашиняном и президентом Арменом Саркисяном, а также переговоры с Мнацаканяном.
Планируется обсуждение всего спектра вопросов двустороннего сотрудничества, внешнеполитического взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации позиций в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ОЧЭС, других международных форумах.
"Состоится предметный обмен мнениями по международной и региональной тематике, включая перспективы нагорно-карабахского урегулирования", — указали в МИД.
"Визит станет логическим продолжением насыщенного российско-армянского политического диалога, ориентированного на дальнейшее развитие тесного сотрудничества наших стран в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях", — указали в ведомстве.
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Теги:
Политика , Армен Саркисян , Сергей Лавров , МИД , ОБСЕ , ООН , Совет Европы , ЕАЭС , Армения , Ереван
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