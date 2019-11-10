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Пушков оценил шансы НАТО на «захват» Калининградской области 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 2 часа назад
Пушков оценил шансы НАТО на «захват» Калининграда
Фото: РИА Новости
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал публикацию китайских СМИ о том, что в случае военного конфликта между Россией и НАТО силы альянса якобы сумеют захватить Калининградскую область за два дня.
«Есть ощущение, что кому-то в США чертовски хочется повоевать. Отсюда и постоянное обсуждение сценариев с захватом НАТО Калининграда», — написал Пушков в своем Twitter.
Сенатор посоветовал «любителям бредовых сценариев» успокоиться. «У НАТО нет шансов захватить Калининград, не рискуя крупным конфликтом. Уверен: в НАТО это понимают», — подчеркнул он.
Ранее китайский портал Eastday.com написал, что НАТО якобы потребуется около двух суток, чтобы захватить Калининградскую область. Однако Россия, по мнению автора материала, ответит на такой шаг и в течение пяти суток нанесет удар по пяти-восьми столицам государств Европы.
Добавим, что старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) Ричард Хукер в своем докладе предложил НАТО рассмотреть перспективу захвата Калининградской области.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал этот сценарий «американской глупостью».
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Теги:
Политика , НАТО и Россия , Планы НАТО , Ричард Хукер , Алексей Пушков , Антон Алиханов , Совет Федерации , НАТО , Калининградская Область
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