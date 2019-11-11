Путин встретится с членами правительства

Путин в понедельник встретится с членами правительства

Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет отдельные встречи с членами правительства, а также совершит международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

"Сегодня дальше у президента в графике отдельные встречи, в том числе с членами правительства уже по отдельности, по профилям, во второй половине дня у президента также будет международный телефонный разговор", — сказал Песков журналистам.

Ранее в понедельник Путин уже провел совещание с членами правительства.