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Путин в понедельник встретится с членами правительства 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Путин встретится с членами правительства
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет отдельные встречи с членами правительства, а также совершит международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня дальше у президента в графике отдельные встречи, в том числе с членами правительства уже по отдельности, по профилям, во второй половине дня у президента также будет международный телефонный разговор", — сказал Песков журналистам.
Ранее в понедельник Путин уже провел совещание с членами правительства.
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Теги:
Политика , Война в Сирии , Ситуация в мире , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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