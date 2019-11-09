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Эрдоган и Путин созвонились 

Газета.Ru + ещё 1 27 минут назад
Эрдоган и Путин созвонились
Фото: ТАСС
Российский президент Владимир Путин созвонился с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Турции.
В ходе телефонного разговора лидеры Турции и России поговорили про Сирию и сложившуюся там обстановку.
Также Путин и Эрдоган сообщили друг другу, что остаются приверженцами сочинского меморандума, который они подписали 22 октября 2019 года.
Отмечается, что документ между странами был подписан 22 октября по итогу многочасового общения президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана. Меморандум содержит десять пунктов. Его подготовкой занимались главы МИДов России и Турции — Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.
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Теги:
Политика , Ближний Восток , Реджеп Эрдоган , Сергей Лавров , Владимир Путин , Мевлют Чавушоглу , Сирия , Турция
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