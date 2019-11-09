Эрдоган и Путин созвонились

В ходе телефонного разговора лидеры Турции России поговорили про Сирию и сложившуюся там обстановку.

Также Путин и Эрдоган сообщили друг другу, что остаются приверженцами сочинского меморандума, который они подписали 22 октября 2019 года.