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Путин нашел новых союзников в борьбе с бюрократией 

Ura.Ru 38 минут назад
Путин нашел новых союзников в борьбе с бюрократией
Фото: РИА Новости
Применение искусственного интеллекта (ИИ) может повысить прозрачность бюрократических процедур. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту в Москве.
«Технологии ИИ позволяют избавиться от косности и неповоротливости бюррократической машины, кардинально повысить прозрачность и эффективность административных процедур», — цитирует «РИА Новости» мнение российского лидера.
По мнению Владимира Путина, выполнение данных функций крайне важно для устойчивости общества, так как только в этом случае люди смогут увидеть действия власти.
При этом глава государства призвал нацелить возможности ИИ на решение вопросов конкретного человека и изменить облик системы государственного управления в конечном итоге. По словам Путина, развитие ряда технологических сфер в ближайшем будущем во многом зависят именно от успехов в области искусственного интеллекта. Также президент призвал кратно увеличить объемы и качество подготовки специалистов по искусственному интеллекту в стране, уточняет RT.
В октябре Владимир Путин подписал указ о развитии искусственного интеллекта в России и утвердил стратегию развития ИИ до 2030 года, напоминает телеканал 360.
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Комментарии34 
Теги:
Политика , Владимир Путин , РИА Новости , Телеканал "360° Подмосковье" , Москва
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