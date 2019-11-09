Путин нашел новых союзников в борьбе с бюрократией

Применение искусственного интеллекта (ИИ) может повысить прозрачность бюрократических процедур. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту в Москве

«Технологии ИИ позволяют избавиться от косности и неповоротливости бюррократической машины, кардинально повысить прозрачность и эффективность административных процедур», — цитирует «РИА Новости» мнение российского лидера.

По мнению Владимира Путина, выполнение данных функций крайне важно для устойчивости общества, так как только в этом случае люди смогут увидеть действия власти.

При этом глава государства призвал нацелить возможности ИИ на решение вопросов конкретного человека и изменить облик системы государственного управления в конечном итоге. По словам Путина, развитие ряда технологических сфер в ближайшем будущем во многом зависят именно от успехов в области искусственного интеллекта. Также президент призвал кратно увеличить объемы и качество подготовки специалистов по искусственному интеллекту в стране, уточняет RT.

В октябре Владимир Путин подписал указ о развитии искусственного интеллекта в России и утвердил стратегию развития ИИ до 2030 года, напоминает телеканал 360.