«Омерзительно»: Чубайс обозвал советских граждан идиотами

Чубайс обозвал советских граждан лентяями и идиотами

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс считает людей и руководство Советского союза идиотами. Об этом он сказал в документальном фильме "Гибель империи", передает РИА "Новости".

По мнению Чубайса, вся жизнь в СССР была построена на клевете, о которой все знали и понимали, кроме "нескольких тысяч идиотов".

Также он отметил, что многие советские люди были ленивыми и не хотели работать, надеясь, что за них все сделает "железная пила". Он привел разговор двух парней в автобусе, один из которых хвастался своей зарплатой за ничегонеделание.

Чубайс подчеркнул, что в этом виновата омерзительная власть СССР.