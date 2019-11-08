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Чубайс обозвал советских граждан лентяями и идиотами 

Газета.Ru + ещё 2 48 минут назад
«Омерзительно»: Чубайс обозвал советских граждан идиотами
Фото: ТАСС
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс считает людей и руководство Советского союза идиотами. Об этом он сказал в документальном фильме "Гибель империи", передает РИА "Новости".
По мнению Чубайса, вся жизнь в СССР была построена на клевете, о которой все знали и понимали, кроме "нескольких тысяч идиотов".
Также он отметил, что многие советские люди были ленивыми и не хотели работать, надеясь, что за них все сделает "железная пила". Он привел разговор двух парней в автобусе, один из которых хвастался своей зарплатой за ничегонеделание.
Чубайс подчеркнул, что в этом виновата омерзительная власть СССР.
"В моей жизни ничего омерзительнее, чем поздняя советская власть, не случалось", — критически высказался Чубайс.
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Теги:
Политика , Другое , Анатолий Чубайс , Роснано , РИА Новости
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