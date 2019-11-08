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Три сценария Макрона для России: какой выберет Кремль 

Газета.Ru 1 час назад
Три сценария Макрона для России: какой выберет Кремль
Фото: Reuters
В Кремле отметили отсутствие «русофобских апокалиптических сценариев» в вариантах Эммануэля Макрона по развитию России. Москва назвала вдумчивым подход президента Франции, но подчеркнула, что Россия будет развиваться по сценарию, выбранному главой государства.
В Кремле назвали вдумчивым подход президента Франции Эммануэля Макрона к предполагаемым вариантам развития России. По словам пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова, идеи французского лидера выгодно отличаются от «поверхностных и русофобских апокалиптических сценариев».
Однако Россия будет развиваться по сценарию, выбранному главой государства, отметил Песков, в нем есть все перечисленные Макроном элементы.
«Это и открытость России к сотрудничеству и со странами Европы, и со странами Африки, и со странами Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии. Это ориентированность России именно на доброе взаимовыгодное отношение», — пояснил представитель Кремля.
Подход Макрона к вариантам развития России импонирует российскому президенту Владимиру Путину, подчеркнул Песков, глава государства высоко ценит свой контакт с французским лидером.
Эммануэль Макрон рассказал о своем видении дальнейшего развития России в интервью The Economist, которое было опубликовано накануне. По мнению главы Пятой республики, есть три наиболее вероятных сценария.
Во-первых, Россия может восстановить свой статус супердержавы, опираясь исключительно на свои собственные силы. Макрон отмечал, что данный вариант достаточно сложный из-за «недостаточной экономической мощи и численности населения».
Вторым путем, по словам президента Франции, является так называемая евразийская модель. Однако в этом регионе в настоящее время доминирует Китай, что добавляет ряд сложностей. К тому же Макрон уверен, что Путин «все дальше и дальше» от председателя КНР Си Цзиньпина.
Третьим вариантом развития станет сбалансированная модель отношений между Россией и Европой, считает президент Франции. Его невозможно реализовать, пока Москва воспринимает Евросоюз как вассала США, но Макрон считает, что эту позицию еще можно изменить.
Европе следует возобновить диалог с Москвой, чтобы не совершить «большую ошибку», подчеркивал президент Франции, европейские политики должны «проснуться» и перестать полагаться на поддержку США.
«Мы сейчас переживаем смерть мозга НАТО, Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она не будет контролировать собственную судьбу», — подытожил Макрон.
В Кремле же отметили, что Россия не будет давать оценку характеристике НАТО, которую представил президент Франции. По словам Пескова, вопрос о жизнеспособности альянса решать не Москве.
«НАТО, скажем так, живо или мертво и какие части тела у этого альянса находятся в коматозном состоянии — это не нам решать, мы не патологоанатомы», — резюмировал представитель президента РФ.
Альянс изначально был сформирован как инструмент конфронтации и даже агрессии, поэтому Россия не склонна преувеличивать роль НАТО в обеспечении стабильности и безопасности в Европе, добавил Песков.
При этом Госдеп в ответ на резкое заявление Макрона назвал НАТО важнейшим стратегическим партнерством в истории. По мнению госсекретаря США Майка Помпео, альянс остается критически значимым в вопросах обеспечения безопасности.
Данную точку зрения поддержала канцлер Германии Ангела Меркель, не согласившись с президентом Франции. Глава правительства ФРГ отметила, что НАТО работает в интересах Европы.
«Я неоднократно говорила, что мы должны взять судьбу в свои руки в Европе, но трансатлантическое партнерство остается для нас», — добавила Меркель.
В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг также уверен, что альянс не утратил своей силы. По его словам, США и Европа продолжают совместными действиями усиливать коллективную оборону.
«Реальность заключается в том, что мы делаем вместе больше, мы усилили оборону в ответ на все более непредсказуемую обстановку в мире», — подчеркнул генсек НАТО.
Стоит отметить, что разногласия между странами-членами НАТО, да и государствами Евросоюза — явление совсем не новое — учитывая масштаб блока по количеству участников, а также число стран ЕС в нем. При этом каждая страна преследует свои собственные интересы. В частности, если Макрон систематически настаивает на улучшении отношений с Москвой, то страны Прибалтики наоборот требуют дальнейшего «сдерживания России».
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Теги:
Политика , Йенс Столтенберг , Си Цзиньпин , Ангела Меркель , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , ЕС , Госдеп США , НАТО , The Economist , Москва , Франция
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