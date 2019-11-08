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Депутат Госдумы оценил слова Дмитрия Тарасова про «дать леща» женщинам 

Вечерняя Москва + ещё 2 53 минуты назад
В Госдуме оценили слова Тарасова про «дать леща» женщинам
Фото: РИА Новости
Бывшему футболисту Дмитрию Тарасову посоветовали помериться силами с профессиональными спортсменами на ринге после его слов про «дать леща» женщине. Такое мнение выразил член Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.
Он выразил надежду, что слова спортсмена были сказаны с иронией. В ином случае, по мнению парламентария, подобные выражения недопустимы.
— Если это шутка, то совершенно неуместная, так как проблема домашнего насилия является очень серьезным вопросом. Зачем ты женился на этой девушке, если ты позволяешь говорить такие слова в ее адрес? Если он хочет подраться, то пускай потренируется в ринге, полупит грушу, если ему не хватает футбола, чтобы выплеснуть энергию, адреналин, — заявил Свищев.
Помимо этого, депутат рекомендовал Тарасову обратиться за помощью к психиатру, отметив, что спортсмены и блогеры должны подавать правильный пример своей аудитории, которая следит за их жизнью, передает агентство городских новостей «Москва».
Ранее Дмитрий Тарасов в одном из блогов на Youtube заявил, что женщине можно «дать леща», если она перешла красную линию:
«Есть предел, красная зона, в которую заходить женщина не должна, беременная она или нет. Пока не беременная, вообще может сразу получить леща, я считаю».
Позднее певец Александр Тарасов (более известный как T-Killah — прим. «ВМ»), в блоге которого и появилось видео, написал в своем Instagram, что данная фраза была сказана в шутливой форме.
Позже Дмитрий Тарасов объяснил свою фразу про «дать леща» женщинам.
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Теги:
Политика , Дмитрий Тарасов , Александр Тарасов , Дмитрий Свищев , Госдума , АГН "Москва"
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