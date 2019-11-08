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Песков высказался о близости взглядов Путина и Макрона на развитие России 

Газета.Ru + ещё 16 2 часа назад
Песков высказался о близости взглядов Путина и Макрона на развитие России
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что подход французского лидера Эммануэля Макрона о трех возможных сценариях развития России, близок президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает RT.
Он отметил выгодное отличие высказываний французского лидера от подобного рода русофобских апокалиптических сценариев, которые зачастую присутствуют в различных экспертных кругах. Подход Макрона он назвал более вдумчивым.
Песков также добавил, что Путину импонирует позиция французского коллеги, а также напомнил, что сценарий развития России определяется президентом, которого соответствующим правом наделил народ.
Кроме того, представитель Кремля напомнил, что российский лидер сильно ценит свой контакт с президентом Франции.
До этого Макрон заявил, что есть три сценария развития российской стороны в будущем.
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Теги:
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Эммануэль Макрон
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