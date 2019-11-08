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Захарова: Иран не приостановил бы обязательства по ядерной сделке, если бы не США 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
В МИД РФ возложили вину на США
Фото: ТАСС
Иранское руководство не стало бы идти на шаги по приостановлению обязательств по ядерной сделке, если бы США перестали ее подрывать. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Стартовала подача газа на центрифужные объекты в Фордо, — сказала она. — Этого бы не произошло, если бы США нашли в себе силы перестать подрывать Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) и резолюцию СБ ООН 2231, а европейские участники договоренности — выполнили свои обещания".
"То, что Тегеран вынужден продолжать движение по пути приостановки означает только одно — те проблемы, которые послужили своеобразным спусковым крючком для такого развития событий, остаются нерешенными, — добавила Захарова. — Россия на протяжении долгого времени призывает партнеров по СВПД мобилизоваться и сообща справиться с теми вызовами, которые осложняют реализацию этой договоренности".
Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.
В мае 2019 года Иран объявил о первом этапе приостановки выполнения части обязательств по ядерной сделке (о прекращении на 60 суток продаж обогащенного урана). В июле Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.
6 сентября Иран объявил, что приступил к третьему этапу сокращения обязательств по ядерной сделке и отказался от ограничений на исследовательскую деятельность. Во вторник, 5 ноября, президент республики Хасан Роухани заявил, что Тегеран начнет реализацию нового этапа сокращения своих обязательств по ядерной программе 6 ноября с запуска центрифуг на объекте в Фордо.
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Теги:
Политика , Армия , Ближний Восток , Хасан Роухани , Мария Захарова , МИД , Совбез ООН , Иран , США , Тегеран
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