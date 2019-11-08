В МИД РФ возложили вину на США

Захарова: Иран не приостановил бы обязательства по ядерной сделке, если бы не США

Мария Захарова. Иранское руководство не стало бы идти на шаги по приостановлению обязательств по ядерной сделке, если бы США перестали ее подрывать. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ

"Стартовала подача газа на центрифужные объекты в Фордо, — сказала она. — Этого бы не произошло, если бы США нашли в себе силы перестать подрывать Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) и резолюцию СБ ООН 2231, а европейские участники договоренности — выполнили свои обещания".

"То, что Тегеран вынужден продолжать движение по пути приостановки означает только одно — те проблемы, которые послужили своеобразным спусковым крючком для такого развития событий, остаются нерешенными, — добавила Захарова. — Россия на протяжении долгого времени призывает партнеров по СВПД мобилизоваться и сообща справиться с теми вызовами, которые осложняют реализацию этой договоренности".

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

В мае 2019 года Иран объявил о первом этапе приостановки выполнения части обязательств по ядерной сделке (о прекращении на 60 суток продаж обогащенного урана). В июле Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.