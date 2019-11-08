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Рябков надеется, что Салливан выведет отношения России и США из кризиса 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Москва возлагает надежды на нового посла США в РФ
Фото: РИА Новости
Назначение Джона Салливана на пост посла США в России, по всей видимости, состоится, в Москве рассчитывают, что американскому дипломату удастся вывести двусторонние отношения из кризиса. Об этом заявил в пятницу журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях 4-й Московской конференции по нераспространению.
"Мы все видели, что посол Салливан выступал на слушаниях в комиссии Сената, — сказал дипломат. — Его назначение, похоже, состоится, но надо посмотреть, что произойдет при голосовании по его кандидатуре в Сенате полного состава".
"Будем надеяться, что в случае утверждения и назначения сюда [в РФ], Салливан будет проводить линию, которая поможет вывести отношения на новый уровень из их нынешнего, крайне тяжелого состояния", — подчеркнул Рябков.
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Теги:
Политика , США , Сергей Рябков , Джон Салливан
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