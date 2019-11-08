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Лавров посетит Францию для участия в Форуме мира 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Лавров посетит Францию
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Сергей Лавров 11-12 ноября посетит Францию, где примет участие в Форуме мира, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Кроме того, отметила Захарова, в Париже Лавров и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудят ситуацию в Сирии и на Украине, а также иранскую ядерную сделку, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что около 30 глав государств и правительств примут участие во втором Форуме мира, который пройдет в Париже 12-13 ноября.
Первый Форум мира прошел в ноябре 2018 года и был приурочен к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. Форум был инициирован президентом Франции Эммануэлем Макроном и призван стать ответом на рост напряженности в современном мире.
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