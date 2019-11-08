Лавров посетит Францию для участия в Форуме мира

Кроме того, отметила Захарова, в Париже Лавров и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудят ситуацию в Сирии и на Украине, а также иранскую ядерную сделку, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что около 30 глав государств и правительств примут участие во втором Форуме мира, который пройдет в Париже 12-13 ноября.