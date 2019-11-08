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В Кремле ответили на прогнозы Макрона о будущем России 

Рамблер 1 час назад
Кремль оценил сценарии развития России от Макрона
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вдумчивым подход главы Франции Эммануэля Макрона к прогнозированию вариантов развития России. Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», в интервью The Economist Макрон рассказал о трех сценариях развития, которым, по его мнению, может следовать Россия.
Один из вариантов предполагает восстановление статуса сверхдержавы с опорой исключительно на собственные силы. По мнению Макрона, реализовать такой сценарий не получится, так как у России недостаточно экономической мощности и численности населения. Второй сценарий — евразийская модель развития и риск стать вассалом Китая. Французский президент считает, что Путин на такое не пойдет. Наиболее благоприятным сценарием Макарон назвал партнерство России с Европой и отказ Москвы от отношения к Европе как к вассалу США.
« [Рассуждения Макрона — прим.ред.] выгодно отличаются от разных поверхностных и таких русофобских апокалиптических сценариев», — отметил Песков.
Он заявил, что российским властям в целом и Путину в частности импонирует такой подход. Представитель Кремля отметил, что Путин высоко ценит свой контакте с Макроном. В то же время Песков подчеркнул, что Россия будет развиваться только по тому сценарию, который выбрал ее президент. Этот сценарий включает как сотрудничество с Европой, так и со странами Африки, Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Политика , Дмитрий Песков , Эммануэль Макрон , The Economist , Франция
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