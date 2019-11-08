Кремль оценил сценарии развития России от Макрона

В Кремле ответили на прогнозы Макрона о будущем России

Как сообщал «Рамблер», в интервью The Economist Макрон рассказал о трех сценариях развития, которым, по его мнению, может следовать Россия.

Один из вариантов предполагает восстановление статуса сверхдержавы с опорой исключительно на собственные силы. По мнению Макрона, реализовать такой сценарий не получится, так как у России недостаточно экономической мощности и численности населения. Второй сценарий — евразийская модель развития и риск стать вассалом Китая. Французский президент считает, что Путин на такое не пойдет. Наиболее благоприятным сценарием Макарон назвал партнерство России с Европой и отказ Москвы от отношения к Европе как к вассалу США.

« [Рассуждения Макрона — прим.ред.] выгодно отличаются от разных поверхностных и таких русофобских апокалиптических сценариев», — отметил Песков.

Он заявил, что российским властям в целом и Путину в частности импонирует такой подход. Представитель Кремля отметил, что Путин высоко ценит свой контакте с Макроном. В то же время Песков подчеркнул, что Россия будет развиваться только по тому сценарию, который выбрал ее президент. Этот сценарий включает как сотрудничество с Европой, так и со странами Африки, Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии.