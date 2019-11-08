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Кремль прокомментировал три сценария будущего России от Макрона 

Lenta.ru 1 час назад
Кремль оценил сценарии развития России от Макрона
Фото: РИА Новости
В трех вариантах дальнейшего развития России, о которых заявил президент Франции Эммануэль Макрон, есть все элементы, которые Москва использует сегодня для взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 8 ноября.
Песков подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин сам выбирает путь развития страны, однако ему импонирует аналитический подход французского коллеги.
Ранее в пятницу Эммануэль Макрон предположил три варианта будущего России. В частности, по его мнению, Россия может снова стать супердержавой. Основную сложность для осуществления этого сценария он видит в недостаточной численности населения. Также президент Франции предположил, что РФ может выйти на полноценное взаимодействие с Европой.
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Теги:
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , ИТАР-ТАСС , Москва , Франция
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