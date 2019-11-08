Кремль оценил сценарии развития России от Макрона

Кремль прокомментировал три сценария будущего России от Макрона

Песков подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин сам выбирает путь развития страны, однако ему импонирует аналитический подход французского коллеги.

Ранее в пятницу Эммануэль Макрон предположил три варианта будущего России. В частности, по его мнению, Россия может снова стать супердержавой. Основную сложность для осуществления этого сценария он видит в недостаточной численности населения. Также президент Франции предположил, что РФ может выйти на полноценное взаимодействие с Европой.