«Мы бы хотели иметь с НАТО нормальный диалог»

Россия не будет напрашиваться на диалог с НАТО, но выступает за его продолжение, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы бы, конечно, хотели иметь с НАТО нормальный диалог. Не по нашей вине практически все формы кооперации были заморожены. Не по нашей вине был прекращен диалог по линии военных и не мы были инициаторами тех мер, которые НАТО приняла в отношении российской делегации при североатлантическом альянсе в Брюсселе. Их просто держат по несколько дней, не давая элементарных ответов на просьбы о встрече", — сказал Лавров, выступая на Московской конференции по нераспространению.
"Мы не будем напрашиваться, конечно же, но повторю еще раз — в наших интересах, как это предусмотрено нашей внешнеполитической доктриной, — развивать равноправное взаимовыгодное сотрудничество с НАТО", — подчеркнул он.
Поэтому как только НАТО "выздоровеет", Россия не заставит себя ждать, добавил Лавров, делая отсылку к заявлению президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.