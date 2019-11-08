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Россия выступает за продолжение диалога с НАТО, заявил Лавров 

РИА Новости 2 часа назад
«Мы бы хотели иметь с НАТО нормальный диалог»
Фото: РИА Новости
Россия не будет напрашиваться на диалог с НАТО, но выступает за его продолжение, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы бы, конечно, хотели иметь с НАТО нормальный диалог. Не по нашей вине практически все формы кооперации были заморожены. Не по нашей вине был прекращен диалог по линии военных и не мы были инициаторами тех мер, которые НАТО приняла в отношении российской делегации при североатлантическом альянсе в Брюсселе. Их просто держат по несколько дней, не давая элементарных ответов на просьбы о встрече", — сказал Лавров, выступая на Московской конференции по нераспространению.
"Мы не будем напрашиваться, конечно же, но повторю еще раз — в наших интересах, как это предусмотрено нашей внешнеполитической доктриной, — развивать равноправное взаимовыгодное сотрудничество с НАТО", — подчеркнул он.
Поэтому как только НАТО "выздоровеет", Россия не заставит себя ждать, добавил Лавров, делая отсылку к заявлению президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
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Теги:
Политика , Сергей Лавров , Эммануэль Макрон , НАТО
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