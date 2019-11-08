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Бутина планирует помогать согражданам, находящимся в заключении за рубежом 

ТАСС 42 минуты назад
Бутина раскрыла свои планы на будущее
Фото: РИА Новости
Россиянка Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, заявила, что хотела бы помогать согражданам, которые находятся в местах лишения свободы за границей, в частности в американских тюрьмах.
"Я бы очень хотела, чтобы моя публичность помогла тем американкам, которые сейчас находятся в тюрьме в ужасных условиях. Я надеюсь, что мне что-то удастся улучшить. Я чувствую себя обязанной сфокусировать работу в этом направлении.
Я буду фокусировать свое внимание на том, как, например, помочь гражданам России, которые сейчас находятся в Америке или [в других странах] за рубежом в местах лишения свободы.
Господин Лавров [глава МИД России] говорил о том, что сейчас около 40 человек [из России] находятся в Америке или [в других странах] за рубежом в местах лишения свободы. То, что я сейчас нахожусь на свободе, я считаю, большое чудо", — сказала Бутина в пятницу на встрече со студентами Алтайского государственного университета, выпускницей которого она является.
По словам девушки, ее освобождение стало возможным только благодаря совместным усилиям семьи, друзей, министерства иностранных дел РФ и депутатов Госдумы, которые сделали все для ее возвращения на родину.
"Они меня поддержали как гражданку РФ, они боролись за меня каждый день, они были на связи с моей семьей. Моя страна за меня выступила единым фронтом", — добавила Бутина.
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Теги:
Политика , Мария Бутина , МИД , Госдума , США
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