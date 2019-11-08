«Очередной пасквиль»: представитель Кадырова ответил «Би-би-си»

Слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что за оскорбление чести в Сети надо «убивать, сажать, пугать», были перевраны журналистами британского ресурса «Би-би-си», переводившими с чеченского речь главы российского региона, заявил его пресс-секретарь Альви Каримов.

Керимов указал, что западные журналисты и ранее не раз подавали информацию, касающуюся происходящего в Чеченской республике, в искаженном виде, причем в сторону негатива, передает «Интерфакс».

«Я нисколько не удивился, прочитав пасквиль «Би-би-си». По-другому они не могут. Не помню ни одного случая, чтобы «Би-би-си» или иные СМИ Великобритании, Франции, Германии или США объективно написали что-нибудь о событиях в Чечне», — сказал Керимов, признавшись в безразличном отношении к материалам «Би-би-си».

Он также добавил, что сотрудники британской вещательной корпорации не владеют чеченским языком на должном уровне.

«Переводчик телерадиовещательной корпорации знает чеченский язык так же хорошо, как я владею таитянским. Эти неугомонные господа всячески пытаются разбередить заживающие раны войны. В ход идет все — от подтасовок до откровенной клеветы. Слова о том, что в республике наведем порядок, остановим тех, кто раздувает вражду, сеет ложь, восприняты этими «доброжелателями» так, как им это хотелось бы», — резюмировал представитель Кадырова.

Искомая видеозапись речи главы чеченского региона на правительственной встрече, посвященной малому и среднему бизнесу, была размещена на сайте «Би-би-си» утром в четверг, 7 ноября. Спич на чеченском языке сопровождался текстовым переводом.

«Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», — так были переведены слова Кадырова.

Кроме того, глава Чечни отметил, что благополучие народа обеспечивается законом, конституцией и демократией, а также добавил, что «аферистов, предателей, сплетников, шизофреников» необходимо остановить.

После этого журналисты попросили прокомментировать данную речь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. На это представитель Кремля ответил, что не знает, о чем говорил Кадыров.

«Я не читал оригинал стенограмм этого заседания правительства [Чечни], не читал распечаток оригиналов заявлений Кадырова. Публикацию «Би-би-си», при всем уважении к этой корпорации, считать за первоисточник не могу и не буду», — сказал Песков.

Двумя месяцами ранее стало известно, что пользователей Сети смогут наказывать за оскорбление полицейских, если правительство примет предложенные МВД поправки в федеральный закон «О полиции». По замыслу авторов, законопроект направлен на защиту чести и достоинства сотрудника правоохранительных органов в Сети.

Нарушением закона будут считаться сведения порочащего характера о полицейских, а также слова, носящие дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России.

Проект разработан по поручению министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева

Чуть ранее депутат Госдумы Александр Старовойтов вновь внес на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий наказание для чиновников, оскорбивших граждан страны. В мае он был отозван для получения отзывов правительства и Верховного суда РФ, которые оказались отрицательными, передает ФАН.

Прошедшим летом Министерство внутренних дел объяснило своим сотрудникам, на кого необходимо составлять административный протокол о неуважении к обществу, государству и госсимволам РФ. Отмечалось, что личная переписка граждан не подлежит наказанию, в отличие от открытых публикаций с изображениями государственной символики.

В комментарии уточнялось, что протоколы также могут составляться на посты, в которых содержится оскорбительная информация в адрес президента России, Госдумы, Совета Федерации , судов и правительства.

Кроме того, поводом для составления административного документа может стать нецензурное высказывание в адрес власти, порнографические и «непристойные» изображения с использованием «неприемлемых обществом сравнительных образов». В МВД добавили, что ко всему этому должны быть примешаны «надменность, цинизм, унизительное отношение» со стороны автора публикации к власти и обществу в целом.