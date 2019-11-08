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Отмену советских законов в России просрочили 

Lenta.ru + ещё 1 33 минуты назад
Отмену советских законов в России просрочили
Фото: РИА Новости
Минюст не успел подготовить проект постановления об отмене правовых актов советских времен, который премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разработать к 15 ноября. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на письмо, которое ведомство направило в правительство.
В Минюсте столкнулись с трудностями при подготовке документа. Так, треть советских законов невозможно найти в правовых базах, а некоторые из них существуют только как ссылки в других актах. Все документы приходится проверять вручную, поскольку информация об их актуальности различается.
В письме указано, что из-за этих ограничений проект постановления будет готов не раньше 20 декабря. Собеседник издания в Минюсте рассказал, что продление срока — лишь техническая заминка, обусловленная большим объемом работы и сложностью ее выполнения. Сейчас согласована отмена около 60 процентов советских актов.
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Теги:
Политика , Дмитрий Медведев , Минюст РФ
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