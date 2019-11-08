Отмену советских законов в России просрочили

Минюст не успел подготовить проект постановления об отмене правовых актов советских времен, который премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разработать к 15 ноября. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на письмо, которое ведомство направило в правительство.

В Минюсте столкнулись с трудностями при подготовке документа. Так, треть советских законов невозможно найти в правовых базах, а некоторые из них существуют только как ссылки в других актах. Все документы приходится проверять вручную, поскольку информация об их актуальности различается.

В письме указано, что из-за этих ограничений проект постановления будет готов не раньше 20 декабря. Собеседник издания в Минюсте рассказал, что продление срока — лишь техническая заминка, обусловленная большим объемом работы и сложностью ее выполнения. Сейчас согласована отмена около 60 процентов советских актов.