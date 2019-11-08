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Посол РФ в Вашингтоне заявил об активизации диалога России и США 

Газета.Ru 1 час назад
Посол РФ в Вашингтоне заявил об активизации диалога России и США
Фото: Газета.Ru
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что в последнее время в двустороннем диалоге России и США наметилась активизация. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, между американской и российской сторонами недавно состоялись консультации по стратегической стабильности, контртерроризму, а также острым проблемам в двусторонних делах.
"Успешно развивается обмен мнениями по КНДР и Афганистану. Наши военные продолжают контакты в Сирии. Эффективный и высокопрофессиональный канал общения сложился на уровне начальников генеральных штабов", — добавил Антонов.
При этом он отметил, что Москве и Вашингтону «важно начать разгребать завалы накопившихся двусторонних „раздражителей“».
Речь идет об арестах россиян по запросам США в «третьих» странах, отказе от «визовой войны», возвращении российской дипсобственности и нормализации условий работы дипломатических представительств.
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Теги:
Политика , Азия , Армия , Ближний Восток , США , Анатолий Антонов
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