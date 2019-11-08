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Необходимость десятков машин в кортеже Кадырова объяснили 

Lenta.ru 55 минут назад
Десятки машин в кортеже Кадырова объяснили
Фото: Reuters
Глава Чечни Рамзан Кадыров использует для передвижения кортеж из 10-15 машин, поскольку имеет много врагов и опасается за свою жизнь. Об этом сотрудник МВД Дагестана в отставке Магомед Шамилов рассказал изданию «Кавказский узел».
Шамилов назвал Чечню «тяжелым и опасным» регионом. Он подчеркнул, что охрана глав регионов предусмотрена российскими законами.
«Рамзан Кадыров должен быть охраняем, если он нужен России и Чеченской республике», — заключил Шамилов.
Журналистка издания «Алания 24» Мадина Сагеева в свою очередь предположила, что кортеж — часть имиджа Кадырова, который показывает любовь жителей Кавказа к роскоши и подчеркивает его высокий статус.
« [Это] "пацанский" эпатаж, не чуждый Рамзану Кадырову. На Кавказе Кадыров воспринимается практически как поп-звезда, а в этом случае положено эпатировать публику», — считает Сагеева.
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Теги:
Политика , Рамзан Кадыров , МВД , Республика Дагестан , Чеченская Республика
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