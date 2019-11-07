Антонов рассказал о встрече с Киссинджером

В четверг он провел встречу с Киссинджером в Нью-Йорке

"Встреча с доктором Киссинджером прошла очень успешно. Конечно же, он дал свою оценку нынешней ситуации. И главное, из того что я понял (из заявлений Киссинджера — ред.) — что нынешняя ситуация, нынешние отношения не отвечают интересам ни американского, ни российского народов", — сказал Антонов по итогам встречи.

"Господин Киссинджер уверен, что настанет время, когда будет четкое осознание того, что необходимо такие отношения выправлять", — добавил он.

По словам посла, они обговорили как вопросы двусторонних отношений, так и вопросы стратегической стабильности.

Господин Киссинджер высказался за укрепление стратегической стабильности между РФ и США. Мне показалось, он полон оптимизма, (и считает — ред.) что в таком неудовлетворительном состоянии наши отношения не должны находиться и долго находиться не будут.

Киссинджер занимал пост госсекретаря в 1970-е годы. Является одним из авторов политики разрядки в отношениях с СССР. На протяжении последних десятилетий Киссинджер — один из наиболее влиятельных экспертов в вопросах внешней политики США.