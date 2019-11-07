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Антонов рассказал о встрече с Киссинджером 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Антонов рассказал о встрече с Киссинджером
Фото: РИА Новости
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер настроен оптимистично по поводу будущего российско-американских отношений, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.
В четверг он провел встречу с Киссинджером в Нью-Йорке.
"Встреча с доктором Киссинджером прошла очень успешно. Конечно же, он дал свою оценку нынешней ситуации. И главное, из того что я понял (из заявлений Киссинджера — ред.) — что нынешняя ситуация, нынешние отношения не отвечают интересам ни американского, ни российского народов", — сказал Антонов по итогам встречи.
"Господин Киссинджер уверен, что настанет время, когда будет четкое осознание того, что необходимо такие отношения выправлять", — добавил он.
По словам посла, они обговорили как вопросы двусторонних отношений, так и вопросы стратегической стабильности.
Господин Киссинджер высказался за укрепление стратегической стабильности между РФ и США. Мне показалось, он полон оптимизма, (и считает — ред.) что в таком неудовлетворительном состоянии наши отношения не должны находиться и долго находиться не будут.
Киссинджер занимал пост госсекретаря в 1970-е годы. Является одним из авторов политики разрядки в отношениях с СССР. На протяжении последних десятилетий Киссинджер — один из наиболее влиятельных экспертов в вопросах внешней политики США.
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Теги:
Политика , Генри Киссинджер , Анатолий Антонов , Нью-Йорк , США
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