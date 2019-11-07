Греция объявила о начале новой главы в отношениях с РФ

Греция объявила о начале новой главы в отношениях с Россией

Официальный представитель греческого МИД Александрос Генниматас заявил, что у Греции России начался новый этап во взаимоотношениях. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как отмечается, такое заявление было сделано после визита главы МИД Греции Никоса Дендиаса в Россию и переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым

По словам представителя, этот визит прошел очень успешно и дружелюбно. По итогам даже был подписан план консультации на три года.

"Мы верим, что осуществлены цели визита, которые означают начало новой главы в добросердечных двусторонних отношениях", — добавил Генниматас.

Он подчеркнул, что Россия и Греция связаны узами религиозными, политическими и культурными.