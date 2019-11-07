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Греция объявила о начале новой главы в отношениях с Россией 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Греция объявила о начале новой главы в отношениях с РФ
Фото: РИА Новости
Официальный представитель греческого МИД Александрос Генниматас заявил, что у Греции и России начался новый этап во взаимоотношениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отмечается, такое заявление было сделано после визита главы МИД Греции Никоса Дендиаса в Россию и переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
По словам представителя, этот визит прошел очень успешно и дружелюбно. По итогам даже был подписан план консультации на три года.
"Мы верим, что осуществлены цели визита, которые означают начало новой главы в добросердечных двусторонних отношениях", — добавил Генниматас.
Он подчеркнул, что Россия и Греция связаны узами религиозными, политическими и культурными.
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Теги:
Политика , В мире , Европа , Сергей Лавров , МИД , Греция
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