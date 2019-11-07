Макрон заявил о необходимости пересмотра отношений с Россией

МОСКВА , 7 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью журналу Economist, что Европе необходимо пересмотреть отношения с Россией , чтобы установить мир в Европе и вернуть стратегическую независимость.

"Если мы хотим установить мир в Европе, восстановить стратегическую автономию Европы, нам необходимо пересмотреть нашу позицию по России", — заявил Макрон, добавив, что это может занять десять лет.

По его словам, то, что США ведут себя «грубо» с Россией, отражает их административное, политическое и историческое «супер-эго».

"Но между нами океан. Это наши отношения с соседями, у нас есть право быть автономными, не повторять американские санкции, переосмыслить стратегические отношения с Россией без всякой наивности, будучи твердыми в вопросе минского процесса и того, что происходит на Украине. Ясно, что нужно пересмотреть стратегические отношения", — отметил президент Франции.

Он считает, что в отношениях двух стран есть «замороженные конфликты», но несмотря на это странам «многое следует обсудить».

"То, что я предлагаю, — это практика, в ходе которой мы говорим о том, как мы видим мир, о рисках, которые перед нами стоят, общих интересах, которые у нас могут быть и, как перестроить то, что я называю архитектурой доверия и безопасности", — добавил Макрон.