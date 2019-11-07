Россияне выберут себе трудовые книжки

Бумага и «цифра»: что станет с трудовыми книжками

Комитет Госдумы по труду и социальной политике дал своё положительное заключение по законопроекту об электронных книжках и рекомендовал коллегам из нижней палаты парламента его принять. В какой мере этот шаг находится в общем прогрессивном тренде на современную информатизацию и стоит ли гражданам опасаться ненадёжности хранения своих данных в новых формах — об этом в материале News.ru.

Депутаты думают о своих избирателях, особенно старшего возраста, — такое впечатление сразу производит документ, специально оговаривающий, что гарантируется право владельцу трудовой книжки на то, в каком виде — традиционном бумажном или электронном — он намерен её вести. Однако исключается «обратный ход» — если кто-то начнёт исчислять свой трудовой путь в электронном формате, то воспроизвести бумажный вариант записей трудоустройства, увольнения, поощрений и взысканий будет уже невозможно.

Также в числе явных гарантий прав работника — наличие в законопроекте обязательного письменного его волеизъявления о том, переходит он на цифровую книжку либо предпочтёт остаться с бумажной. Поэтому говорить о слепом автоматизме в переходе, не учитывающем индивидуальных особенностей участника трудовых отношений, не приходится. Кроме этого, сведения о трудящихся будут помещены в общую базу Пенсионного фонда России

Ряд источников уже отметили, что решение по электронным трудовым книжкам было поддержано Главным правовым управлением президента. Среди безусловных плюсов нововведения — обеспечение практически постоянного доступа работников к информации об их трудовой деятельности. Работодатели же при этом получают возможность более мобильного и полного кадрового учёта.

Ознакомление с записями в электронной книжке планируется через личный кабинет на сайте ПФР или на портале Госуслуг. Подключены к этому будут и приложения для смартфонов и планшетов. Допускается получение информации и через бумажную выписку. В ПФР уточняют, что эта услуга будет оказываться экстерриториально, то есть без привязки к месту регистрации или работы человека, по одному его заявлению.

Комментируя инновацию, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в качестве одной из его ключевой пользы назвал её экономичность. Как сказал глава правительства, переход на электронные трудовые книжки поможет работодателям сэкономить «сотни миллионов рублей».

Депутат Государственной думы, член комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров отметил, что процессы цифровизации всё активнее затрагивают сейчас не только экономику, но и трудовые отношения. Оцифровка документов, подтверждающих трудовой стаж людей и их прав в связи с этим на те или иные преференции со стороны государства по достижению пожилого возраста, — это мировой процесс, и, разумеется, Россия не может из него выпадать.

По оценке парламентария, сейчас на примере разработок профильного комитета Госдумы нагляден очередной этап перехода к электронным формам и стандартам: ещё совсем недавно не было карточек, на которых фиксировались в безналичной форме денежные средства, позже появились электронные деньги, и многие осознанно сделали свой выбор в их пользу. Так и с трудовыми книжками — эксперт уверен, что они ещё покажут свои преимущества перед старыми, бумажными аналогами; не надо будет собирать кучу справок, подтверждений с печатями и т.д.

Что касается опасений по поводу возможного мошенничества или просто недобросовестного ведения подобных электронных документов, Фёдоров подчеркнул, что всевозможных подтасовок с бумажными трудовыми книжками может быть ничуть не меньше.

Евгений Фёдоров, депутат Госдумы:

Я прекрасно помню, каким образом в 90-е годы часто делались эти трудовые, — фактически это была «халява» с документами. Человек запросто покупал в газетном ларьке эту книжку, сам её заполнял, находил нужные печати подчас не существующих организаций, а проверить подлинность записей было либо очень трудно, либо невозможно.

Позже, дополняет депутат, когда налоговые и пенсионные службы стали вести учёт поступлений средств либо от работодателя, либо от самого работника по своим каналам, подобного рода подлогов стало в разы меньше, тем более основой для исчисления пенсии работнику стала страховая система и связанные с ней накопленные им в процессе трудовой деятельности индивидуальные страховые баллы.