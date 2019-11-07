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Захарова назвала враньем заявление Deutsche Welle о «несостоявшейся» встрече в МИД 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
«Позорище»: в МИД заявили о вранье Deutsche Welle
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ложью заявления германской медиакомпании Deutsche Welle о том, что представитель ее московского офиса не встречался с руководителем пресс-центра российского дипведомства.
Захарова на своей странице в Facebook привела высказывание пресс-секретаря Deutsche Welle Кристофа Юмпельта, который заявил, что встречи не было и что у медиакомпании «нет причины извиняться за объективную журналистскую работу своих корреспондентов и редакторов».
«Нет, DW не надо извиняться. Им надо самораспуститься после этого. Позорище несусветное. … Как в DW могут настолько беззастенчиво врать? Так привыкли, я думаю», — написала Захарова.
Она напомнила, что «7 октября 2019 года в здании МИД России (корпус 1) на Смоленской-Сенной прошла встреча заместителя директора департамента информации и печати Александра Михайловича Бикантова с шеф-корреспондентом московского корпункта DW Юрием Юрьевичем Решето». Она отметила, что на встрече также присутствовал начальник отдела иностранных корреспондентов департамента и сотрудница этого отдела.
«Начало встречи 16.00. Кабинет 129. Подавали чай и кофе. Спросите, были ли печеньки? А как же. Мы угощали», — сыронизировала Захарова.
В среду глава МИД Сергей Лавров сообщил о встрече представителей Deutsche Welle и российского внешнеполитического ведомства, на которой германский телеканал признал, что действовал некорректно при освещении летних несанкционированных протестов в Москве. Позже представитель медиакомпании пытался опровергнуть заявление министра.
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Теги:
Политика , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД , Deutsche Welle
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