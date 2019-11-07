Как спасти Олимпиаду для России

Пойманных на допинге обещают показательно преследовать

Сейчас, когда WADA вновь серьёзно озаботилась проблемой допинга в нашем спорте, которую беглый Родченков силился представить как государственную программу, российские функционеры спешат продемонстрировать антидопинговую непримиримость.

Глава нашего Министерства спорта Павел Колобков выступил с инициативой ужесточения судеб проштрафившихся атлетов. По его мнению, необходимо внести срочные изменения в Закон о физической культуре и спорте с тем, чтобы клейменные разного рода стимуляторами не могли бы вообще работать в спорте, в том числе занимая государственные или муниципальные должности. Тем более что министр явно удовлетворён тем, что восемь титулованных тренеров от спорта отлучены пожизненно.

Понятно, что министр спешит дать ангажированным адвокатам дополнительный аргумент в пользу доказательства нашей решимости покончить с тяжким наследством трёх-пятилетней давности. Ведь сейчас под страхом отлучения от грядущих олимпиад нашим представителям жизненно необходимо объяснить расхождения в пробах, представленных в своё время перебежчиком Родченковым, и тех, что недавно были предоставлены нашей лабораторией представителям WADA. А расхождения значительные. Наши делегаты сначала пытались по старой недоброй традиции всё отрицать. Потом стали заявлять, что не так давно восстановленная в своих правах РУСАДА ни при чём, поскольку саму лабораторию наше агентство не контролирует. Что, согласитесь, несколько странно.

Наконец, новый глава обновлённой РУСАДА Юрий Ганус без обиняков признал, что определённая подмена переданных проб могла быть произведена в интересах спортсменов, которые завершили свои карьеры и теперь опасаются потерять нынешние должности. Собственно, и новая инициатива министра Колобкова косвенно подтверждает слова Гануса. А потому в Москве решительно дают понять, что отступникам от благородных олимпийских принципов пощады не будет. И на продолжение околоспортивной карьеры на государственных должностях им рассчитывать не приходится. Закон в их отношении будет суров, но это закон.

Нельзя исключить, что в ближайшее время и в министерстве, возглавляемом Колобковым, последуют не слишком анонсируемые отставки. Пока в WADA нас опять поджаривают на медленном огне, не спеша анализируя новые российские проколы, в Москве ломают голову над тем, как ещё более ярко продемонстрировать запредельную степень решимости победить допинговый фантом и наказать всех причастных. Притом, что человек, олицетворявший проблемы, связанные с Сочинской олимпиадой, Виталий Мутко , как мы видим, не только не пострадал, но, наоборот, получил в некотором смысле повышение. Да и вообще, можно ли с моральной точки зрения пойманным на допинге занимать государственные или муниципальные должности, напрямую со спортом не связанные?

Сейчас спорт курирует другой вице-премьер, Ольга Голодец , которая пока ничем в антидопинговой кампании не отметилась. Но это, видимо, пока. Все эксперты признают, что вопрос нашего полноценного участия в грядущих олимпиадах снова подвешен и на весьма тонкой нити.

В конце концов, если у нас на самом высоком уровне признали, что злоупотреблявшие запрещёнными веществами, являются преступниками, то простым увольнением они не должны отделаться. Тем более если они непосредственно замешаны и в организации подмены своих проб. Что является чистой воды мошенничеством. Не исключено, что молох WADA потребует новых жертв.