Кремль подтвердил телефонный разговор Путина с Эрдоганом в субботу

По итогам переговоров глав РФ и Турции 22 октября в Сочи был подписан меморандум о взаимопонимании. В нем, в частности, указывалось, что подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы вводятся с 12.00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира".

"Да. Подтверждаем", — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли разговор в субботу и обсудят ли ситуацию в Сирии и реализацию меморандума по САР.