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Кремль подтвердил телефонный разговор Путина с Эрдоганом в субботу 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Кремль подтвердил телефонный разговор Путина с Эрдоганом
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в субботу обсудит ситуацию в Сирии с учетом реализации российско-турецкого меморандума по САР, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По итогам переговоров глав РФ и Турции 22 октября в Сочи был подписан меморандум о взаимопонимании. В нем, в частности, указывалось, что подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы вводятся с 12.00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира".
"Да. Подтверждаем", — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли разговор в субботу и обсудят ли ситуацию в Сирии и реализацию меморандума по САР.
Ранее Эрдоган заявил, что его телефонный разговор с Путиным запланирован на субботу перед встречей 13 ноября с президентом США Дональдом Трампом.
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Теги:
Политика , Армия , Ближний Восток , В мире , Конфликты , США , Война в Сирии , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , РИА Новости , Сирия , Турция
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