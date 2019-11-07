Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне назвали Эстонию «враждебной страной» 

Рамблер 55 минут назад
Россияне назвали Эстонию «враждебной страной»
Фото: Reuters
Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, считают ли они Эстонию враждебной страной.
Большинство (85%) проголосовавших считают ее таковой. Они объяснили свой ответ так: «Она (Эстония) постоянно доказывает это своими действиями».
10% опрошенных считают иначе. Они пояснили, что в двусторонних отношениях есть лишь незначительные проблемы.
И только 5% россиян считают, что Эстония — дружественное России государство.
Всего в опросе приняли участие 7632 человека.
В начале октября Эстония не разрешила борту с российским вице-премьером пересечь совершить полет через свою территорию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
О каком из вице-премьеров идет речь, Захарова не уточнила. По ее словам, в 2019 году Эстония трижды отказывала российским морякам и воздушным судам в пересечении своей территории.
«Фиксируем эти недружественные демарши. Будем учитывать их при выстраивании двусторонних отношений с Эстонией», — подчеркнула представитель МИД.
Видео дня. 90-летний ученый оказался рецидивистом: ловил на коноплю
Комментарии 
Редактор:  Лера Букина
Теги:
Политика , МИД , Эстония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина закрыла КПП на границе с Крымом
Украина закрыла КПП на границе с Крымом 54
Россия и Казахстан утвердили границу
Россия и Казахстан утвердили границу 36
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат 228
Опубликовано видео драки Ляшко
Опубликовано видео драки Ляшко 17
Насиловать не хотели: Минобороны рассказало про Шамсутдинова
Насиловать не хотели: Минобороны рассказало про Шамсутдинова 755
Видео
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
01:18
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
Происшествия Другое
«Мужчине нужно продолжать жить»: Навка о муже Заворотнюк
01:40
«Мужчине нужно продолжать жить»: Навка о муже Заворотнюк
Шоу-бизнес
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
00:32
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
Общество
Группа мошенников обокрала более тысячи россиян
01:13
Группа мошенников обокрала более тысячи россиян
Происшествия Криминал
Навка поможет Заворотнюк
00:30
Навка поможет Заворотнюк
Шоу-бизнес
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
00:20
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
Оружие Армия
О каком уникальном оружии говорил Путин
01:59
О каком уникальном оружии говорил Путин
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение