Россияне назвали Эстонию «враждебной страной» 

Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, считают ли они Эстонию враждебной страной.
Большинство (85%) проголосовавших считают ее таковой. Они объяснили свой ответ так: «Она (Эстония) постоянно доказывает это своими действиями».
10% опрошенных считают иначе. Они пояснили, что в двусторонних отношениях есть лишь незначительные проблемы.
И только 5% россиян считают, что Эстония — дружественное России государство.
Всего в опросе приняли участие 7632 человека.
В начале октября Эстония не разрешила борту с российским вице-премьером пересечь совершить полет через свою территорию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
О каком из вице-премьеров идет речь, Захарова не уточнила. По ее словам, в 2019 году Эстония трижды отказывала российским морякам и воздушным судам в пересечении своей территории.
«Фиксируем эти недружественные демарши. Будем учитывать их при выстраивании двусторонних отношений с Эстонией», — подчеркнула представитель МИД.