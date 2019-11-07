Россияне назвали Эстонию «враждебной страной»

Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, считают ли они Эстонию враждебной страной.

Большинство (85%) проголосовавших считают ее таковой. Они объяснили свой ответ так: «Она (Эстония) постоянно доказывает это своими действиями».

10% опрошенных считают иначе. Они пояснили, что в двусторонних отношениях есть лишь незначительные проблемы.

И только 5% россиян считают, что Эстония — дружественное России государство.

Всего в опросе приняли участие 7632 человека.

В начале октября Эстония не разрешила борту с российским вице-премьером пересечь совершить полет через свою территорию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

О каком из вице-премьеров идет речь, Захарова не уточнила. По ее словам, в 2019 году Эстония трижды отказывала российским морякам и воздушным судам в пересечении своей территории.