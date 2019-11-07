Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рябков назвал противозаконными односторонние меры США против Ирана 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Рябков оценил санкции США против Ирана
Фото: ТАСС
Односторонние санкции, которые США вводят в отношении различных стран мира, противозаконны и фактически являются инструментом диктата. Об этом заявил российским журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе рабочей поездки в Израиль в ответ на просьбу прокомментировать решение США по продолжению санкционного давления на Иран.
"Решение администрации [США] продолжать политику максимального давления, как это было названо, в отношении Ирана, разумеется, не предполагает ни ослабления санкционного режима, ни каких-то альтернатив тому, что мы видим после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", — сказал замглавы МИД РФ.
"Односторонние санкции как внешнеполитический инструмент, по нашему глубокому убеждению, противозаконны, они не соответствуют нормам международного права, они представляют собой инструмент навязывания своей воли, фактически диктата и других проявлений гегемонистской политики, это относится к Ирану и другим регионам мира", — добавил он.
"Американцы могли убедиться за последнее время, что эти санкции искомого для них результата не приносят, тем не менее они продолжают упрямо держаться данного курса, но курс провальный и успехов на внешнеполитической арене США не сулит", — подчеркнул Рябков.
Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.
В мае 2019 года Иран объявил о первом этапе приостановки выполнения части обязательств по ядерной сделке — о прекращении на 60 суток продаж обогащенного урана. В июле Тегеран перешел ко второму этапу приостановки — объявил об обогащении урана свыше 3,67%. В сентябре Иран объявил, что приступил к третьему этапу сокращения обязательств по ядерной сделке и отказался от ограничений на исследовательскую деятельность. 6 ноября Иран начал закачивать газ в центрифуги на ядерном объекте в Фордо, что фактически означает начало четвертого этапа сокращения Тегераном обязательств в рамках ядерной сделки.
Видео дня. 90-летний ученый оказался рецидивистом: ловил на коноплю
ТАСС: последние новости
Ушаков заявил, что Трамп пока не ответил на приглашение приехать в Москву на День Победы Ушаков заявил, что Трамп пока не ответил на приглашение приехать в Москву на День Победы Рябков заявил об отсутствии актуальных планов по встрече Лаврова и Помпео в Нагое Рябков заявил об отсутствии актуальных планов по встрече Лаврова и Помпео в Нагое Директор ВШГУ считает, что новый вице-спикер СФ успешно справится с поставленными задачами Директор ВШГУ считает, что новый вице-спикер СФ успешно справится с поставленными задачами
Комментарии1 
Теги:
Политика , Ближний Восток , Сергей Рябков , МИД , Иран , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Казахстан утвердили границу
Россия и Казахстан утвердили границу 11
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат 203
Опубликовано видео драки Ляшко
Опубликовано видео драки Ляшко 11
Насиловать не хотели: Минобороны рассказало про Шамсутдинова
Насиловать не хотели: Минобороны рассказало про Шамсутдинова 672
«Мужчине нужно продолжать жить»: Навка о муже Заворотнюк
«Мужчине нужно продолжать жить»: Навка о муже Заворотнюк
Видео
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
01:18
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
Происшествия Другое
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
00:32
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
Общество
Группа мошенников обокрала более тысячи россиян
01:13
Группа мошенников обокрала более тысячи россиян
Происшествия Криминал
Навка поможет Заворотнюк
00:30
Навка поможет Заворотнюк
Шоу-бизнес
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
00:20
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
Оружие Армия
О каком уникальном оружии говорил Путин
01:59
О каком уникальном оружии говорил Путин
Армия Оружие
Кипр отберет у россиян «золотые паспорта»
01:28
Кипр отберет у россиян «золотые паспорта»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение