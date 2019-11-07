Рябков оценил санкции США против Ирана

Рябков назвал противозаконными односторонние меры США против Ирана

Односторонние санкции, которые США вводят в отношении различных стран мира, противозаконны и фактически являются инструментом диктата. Об этом заявил российским журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе рабочей поездки в Израиль в ответ на просьбу прокомментировать решение США по продолжению санкционного давления на Иран

"Решение администрации [США] продолжать политику максимального давления, как это было названо, в отношении Ирана, разумеется, не предполагает ни ослабления санкционного режима, ни каких-то альтернатив тому, что мы видим после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", — сказал замглавы МИД РФ.

"Односторонние санкции как внешнеполитический инструмент, по нашему глубокому убеждению, противозаконны, они не соответствуют нормам международного права, они представляют собой инструмент навязывания своей воли, фактически диктата и других проявлений гегемонистской политики, это относится к Ирану и другим регионам мира", — добавил он.

"Американцы могли убедиться за последнее время, что эти санкции искомого для них результата не приносят, тем не менее они продолжают упрямо держаться данного курса, но курс провальный и успехов на внешнеполитической арене США не сулит", — подчеркнул Рябков.

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

В мае 2019 года Иран объявил о первом этапе приостановки выполнения части обязательств по ядерной сделке — о прекращении на 60 суток продаж обогащенного урана. В июле Тегеран перешел ко второму этапу приостановки — объявил об обогащении урана свыше 3,67%. В сентябре Иран объявил, что приступил к третьему этапу сокращения обязательств по ядерной сделке и отказался от ограничений на исследовательскую деятельность. 6 ноября Иран начал закачивать газ в центрифуги на ядерном объекте в Фордо, что фактически означает начало четвертого этапа сокращения Тегераном обязательств в рамках ядерной сделки.