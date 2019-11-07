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Рябков заявил об отсутствии актуальных планов по встрече Лаврова и Помпео в Нагое 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Рябков рассказал о планах Лаврова
Фото: РИА Новости
Конкретных планов по встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео в Нагое в Японии, где 22-23 ноября пройдет встреча глав МИД "двадцатки", пока нет, но она возможна. Об этом заявил в четверг российским журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе рабочей поездки в Израиль.
"По состоянию на данный момент актуальных планов нет такого рода, но как всегда бывает, если руководители внешнеполитических ведомств окажутся на одном мероприятии, соответствующая возможность появится и будет реализована. Это произошло, в частности, на неделе высокого уровня в Нью-Йорке в сентябре", — сказал он.
"Но что касается "двадцатки", министерской "двадцатки" в Японии, пока ничего конкретного вам сообщить не могу", — добавил он.
Япония сейчас председательствует в "двадцатке". Саммит G20 состоялся 28-29 июня в Осаке, встреча глав МИД пройдет 22-23 ноября в Нагое.
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Теги:
Политика , Азия , Майкл Помпео , Сергей Рябков , Сергей Лавров , МИД , США , Япония
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