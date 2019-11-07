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Россия подготовила ответ на случай выхода США из Договора по открытому небу 

РИА Новости + ещё 3 48 минут назад
Россия ответит на выход США из Договора по открытому небу
Фото: Reuters
У России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении Вашингтона выйти из соглашения.
Как отметил Ермаков, любые решения США по выходу из договоренностей наносят удар по международной безопасности.
"К сожалению, наши американские коллеги занимаются этим целенаправленно с конца 90-х годов прошлого века", — констатировал дипломат, отметив, что планы выхода Вашингтона из Договора по открытому небу не стали для Москвы "большим сюпризом".
Отвечая на вопрос о том, будет ли Россия предпринимать какие-то ответные шаги в случае выхода США из соглашения, Ермаков сказал: "Естественно. У нас все готово. Узнаете".
Ранее председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел заявил, что обеспокоен сообщениями о возможных планах США выйти из Договора по открытому небу. В этой связи он направил письмо с протестом в Белый дом на имя советника президента по нацбезопасности. Конгрессмен не пояснил, о каких именно сообщениях идет речь.
В Минобороны России заявили, что американские разведчики стали обвинять Москву в нарушении договора, чтобы помешать наблюдательным полетам над своей территорией. Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, указала, что пока никаких официальных заявлений в отношении выхода США из Договора по открытому небу сделано не было, при этом она отметила, что Москва считает соглашение важным инструментом обеспечения европейской безопасности.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
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Теги:
Политика , Армия , Оружие , США , Владимир Ермаков , Мария Захарова , Дональд Трамп , Министерство обороны , МИД , РИА Новости
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