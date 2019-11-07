Россия ответит на выход США из Договора по открытому небу

Россия подготовила ответ на случай выхода США из Договора по открытому небу

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении Вашингтона выйти из соглашения.

Как отметил Ермаков, любые решения США по выходу из договоренностей наносят удар по международной безопасности.

"К сожалению, наши американские коллеги занимаются этим целенаправленно с конца 90-х годов прошлого века", — констатировал дипломат, отметив, что планы выхода Вашингтона из Договора по открытому небу не стали для Москвы "большим сюпризом".

Отвечая на вопрос о том, будет ли Россия предпринимать какие-то ответные шаги в случае выхода США из соглашения, Ермаков сказал: "Естественно. У нас все готово. Узнаете".

Ранее председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел заявил, что обеспокоен сообщениями о возможных планах США выйти из Договора по открытому небу. В этой связи он направил письмо с протестом в Белый дом на имя советника президента по нацбезопасности. Конгрессмен не пояснил, о каких именно сообщениях идет речь.

Минобороны России заявили, что американские разведчики стали обвинять Москву в нарушении договора, чтобы помешать наблюдательным полетам над своей территорией. Официальный представитель МИД Мария Захарова , в свою очередь, указала, что пока никаких официальных заявлений в отношении выхода США из Договора по открытому небу сделано не было, при этом она отметила, что Москва считает соглашение важным инструментом обеспечения европейской безопасности.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.