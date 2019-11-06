Рябков во время визита в Израиль обсудил тему Ирана

«Мы провели традиционный раунд двусторонних консультаций по проблемам безопасности, я встречался с заместителем генерального директора, послом (Иегошуой. — RT) Заркой, я был принят генеральным директором МИД, господином (Алоном. — RT) Ушпицем», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Он сообщил, что в ходе встреч обсуждались «тематики контроля над вооружениями, нераспространения, перспектив проведения мероприятий в этой сфере, которые предстоят, самых разных, более камерных, более широких, универсальных».

Рябков отметил, что была затронута и тема Ирана.

«Не во всём мы согласны, было бы странно ожидать полного согласия, но есть направления, где у нас довольно близкие подходы», — добавил дипломат.