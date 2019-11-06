Путин встретится с президентом Бразилии

Президент России Владимир Путин может провести отдельную встречу с президентом Бразилии Жаиром Болсонару на полях саммита БРИКС, который пройдет в Бразилиа 13-14 ноября. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, эта встреча сейчас прорабатывается.
"Такая встреча прорабатывается", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее Песков отмечал, что Путин планирует совершить трехдневную поездку в Бразилию, где 13-14 ноября состоится саммит БРИКС.
Сам Путин выражал надежду, что ему удастся встретиться в Бразилии с председателем КНР Си Цзиньпином. Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй отмечал, что лидеры РФ и КНР могут на этой встрече "обменяться мнениями по всему спектру отношений".