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Захарова заявила, что встреча с представителем Deutsche Welle задокументирована 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
В МИД рассказали о скандале с Deutsche Welle
Фото: РИА Новости
Встреча руководителя пресс-центра МИД РФ с представителем московского офиса Deutsche Welle, о которой говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, задокументирована. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".
"Московский представитель офиса Deutsche Welle встречался с руководителем пресс-центра МИД России, встреча задокументирована. Я знала, что это будет сюрприз для Deutsche Welle, но мы готовы", — сказала Захарова, комментируя слова представителя Deutsche Welle, пытавшегося опровергнуть заявление министра.
По словам Лаврова, представитель Deutsche Welle признал, что телеканал действовал некорректно при освещении летних несанкционированных протестов в Москве.
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Теги:
Политика , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД , ОБСЕ , Deutsche Welle
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