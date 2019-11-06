В МИД рассказали о скандале с Deutsche Welle

Захарова заявила, что встреча с представителем Deutsche Welle задокументирована

"Московский представитель офиса Deutsche Welle встречался с руководителем пресс-центра МИД России, встреча задокументирована. Я знала, что это будет сюрприз для Deutsche Welle, но мы готовы", — сказала Захарова, комментируя слова представителя Deutsche Welle, пытавшегося опровергнуть заявление министра.

По словам Лаврова, представитель Deutsche Welle признал, что телеканал действовал некорректно при освещении летних несанкционированных протестов в Москве.