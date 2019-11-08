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Россия отказалась избавиться от ядерного оружия 

Lenta.ru + ещё 15 33 минуты назад
Россия отказалась избавиться от ядерного оружия
Фото: РИА Новости
Россия не будет присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.
Глава МИД сказал, что Россия поддерживает стремление построить безъядерный мир, однако не такими «односторонними и аррогантными» методами. Министр также отметил, что Россия приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности в качестве зеркального ответа на действия США. По его словам, их размещение будет зеркальным ответом Вашингтону.
Договор о запрещении ядерного оружия подписали в штаб-квартире ООН 7 июля 2017 года представители 53 стран. Такие страны, как Гайана, Таиланд и Ватикан, уже ратифицировали его. Однако Россия, США, Китай и другие ядерные державы не стали подписывать соглашение.
2 августа действие Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности официально прекратилось. США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва при этом неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей. США же планируют разместить ракеты в Азии в ответ на действия Китая.
26 апреля президент США Дональд Трамп предложил России и Китаю полностью отказаться от ядерного оружия. Кремль положительно оценил эту идею, отметив, что не знает деталей предложения американского лидера.
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Теги:
Политика , Армия , Оружие , Санкции , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , ООН , РИА Новости
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