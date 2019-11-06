Песков ответил на вопрос о поездке Путина в Париж

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Песков ответил на вопрос о поездке Путина на торжества в Париж
Деловая газета «Взгляд»
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ещё 3
1 час назад
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РИА Новости
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1
Президент
Владимир Путин
не планирует посещать Париж 11 ноября для участия в мероприятиях по случаю годовщины окончания Первой мир