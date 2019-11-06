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Песков ответил на вопрос о поездке Путина на торжества в Париж 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Песков ответил на вопрос о поездке Путина в Париж
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин не планирует посещать Париж 11 ноября для участия в мероприятиях по случаю годовщины окончания Первой мир