Россия встревожена действиями США

Лавров: европейские страны пытаются возложить вину за проблемы с ядерной сделкой на Иран

Сергей Лавров. Тревожная ситуация вокруг иранской ядерной сделки сложилась из-за того, что США не только отказались от своих обязательств, но и требуют сделать это от других участников. Об этом заявил в среду на пресс-конференции глава МИД РФ

"Мы сильно встревожены (ситуацией вокруг ядерной сделки — прим. ТАСС), и эта тревога возникла не сегодня и не вчера, а в мае прошлого года, когда Соединенные Штаты в вызывающей форме объявили о выходе из этой договоренности", — сказал он.

"США не только разорвали свои собственные обязательства, нарушив грубейшим образом международное право, но и достаточно аррогантно, с угрозами наказания, путем санкций запретили всем остальным странам мира выполнять Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), — продолжил Лавров. — Тем самым Вашингтон — и это корень проблемы — потребовал от всех, чтобы они не делали ничего из того, что полагается Ирану в соответствии с СВПД. От Ирана требуют выполнять все без исключения, а в ответ ничего не дают".

Давление на Европу

Министр также рассказал о впечатлении, что европейские страны под давлением США пытаются возложить на Иран ответственность за ситуацию вокруг ядерной сделки.

"У нас создается впечатление, что европейским странам в силу разных причин, включая очевидно сильнейшее давление со стороны Вашингтона, комфортно найти способ возложить всю ответственность за сложившуюся ситуацию именно на Иран, игнорируя первопричину нынешнего кризиса, которая заключается в безапелляционном разрыве США этого соглашения", — сказал он.

Глава МИД РФ добавил, что планы европейских участников сделки создать специальный механизм расчетов с Ираном в обход американских санкций к заметному результату не привели.

"Европейцы вызвались создать механизм, который позволит обходить эти абсолютно незаконные, противоправные американские санкции. Долго у них этот вопрос согласовывался, — отметил российский министр. — В итоге объявили, что этот механизм создан, но он остается исключительно на бумаге".

В рамках ДНЯО

По словам Лаврова, предпринятые Тегераном действия по сокращению обязательств по ядерной сделке не нарушают положения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Отмечу, что все шаги Ирана по сокращению своих обязательств осуществляются с уведомлением МАГАТЭ и в присутствии инспекторов МАГАТЭ, без каких-либо нарушений положений Договора о нераспространении ядерного оружия и положений так называемого дополнительного протокола к соглашению о гарантиях", — сказал он.

Глава МИД РФ напомнил, что обязательства по ядерной сделке, от которых отказывается сейчас Иран, являются добровольными.

"Они напрямую завязаны на обязательства других стран обеспечивать законные экономические интересы Ирана", — добавил министр.

Лавров подчеркнул, что Россия в сложившейся ситуации свои обязательства по сделке выполнять будет.

"Мы будем продолжать добиваться того, чтобы положения СВПД соблюдались всеми, продолжаем выполнять свои обязательства, — продолжил он. — Конечно же, мы адресуем этот призыв и Ирану, хотя мы прекрасно понимаем, почему Тегеран сокращает объем своих обязательств".

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе исламской республики 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта.

В мае 2019 года Иран объявил о первом этапе приостановки выполнения части обязательств по ядерной сделке — о прекращении на 60 суток продаж обогащенного урана. В июле Тегеран перешел ко второму этапу приостановки — объявил об обогащении урана свыше 3,67%. В сентябре Иран объявил, что приступил к третьему этапу сокращения обязательств по ядерной сделке и отказался от ограничений на исследовательскую деятельность. 6 ноября Иран приступил к подаче газа в центрифуги на ядерном объекте в Фордо, что фактически означает начало четвертого этапа по сокращению Тегераном обязательств в рамках ядерной сделки.