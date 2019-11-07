Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин прибыл в Омск 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 14 2 часа назад
Путин прибыл в Омск
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин прилетел в Омск на XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, где проведет встречу с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.
Работа Путина в Омске начнется со встречи с лидером Казахстана, после чего лидеры двух стран примут участие в пленарном заседании форума на тему «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества», передает ТАСС.
Межрегиональное сотрудничество — одно из главных направлений развития российско-казахстанских отношений, на межрегиональную и приграничную торговлю приходится порядка 70% товарооборота двух стран. Из 85 регионов России 76 развивают сотрудничество с областями Казахстана.
В форуме участвуют руководители министерств и ведомств, главы регионов России и областей Казахстана и представители бизнеса обеих стран.
Также в Омске проходит выставка «Высокие технологии: возможности регионов России и Казахстана», а также заседание Российско-казахстанского делового совета на тему «Современные аспекты экономической кооперации». Кроме того, в Омске состоится первый Форум молодежных лидеров.
Ранее сообщалось, что Путин проведет встречу с Токаевым в Омске, на которой они обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.
Видео дня. 90-летний ученый оказался рецидивистом: ловил на коноплю
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Захарова назвала враньем заявление Deutsche Welle о «несостоявшейся» встрече в МИД Захарова назвала враньем заявление Deutsche Welle о «несостоявшейся» встрече в МИД Адвокаты устроившего бойню солдата решили добиваться переквалификации Адвокаты устроившего бойню солдата решили добиваться переквалификации Россия приготовила ответ на случай выхода США из Договора по открытому небу Россия приготовила ответ на случай выхода США из Договора по открытому небу
Комментарии2 
Теги:
Политика , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Омск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лопнули нервы»: Мать солдата объяснила бойню в Забайкалье
«Лопнули нервы»: Мать солдата объяснила бойню в Забайкалье 2
«Юра, мы тебя любим»: Малахов обратился к Дудю
«Юра, мы тебя любим»: Малахов обратился к Дудю 2
В США оценили все супероружие России
В США оценили все супероружие России 14
Соловьев не ответит за «мразь»
Соловьев не ответит за «мразь» 63
В США признали принадлежность Крыма России
В США признали принадлежность Крыма России 31
Видео
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
01:27
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Шоу-бизнес
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
01:18
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
Происшествия Другое
«Мужчине нужно продолжать жить»: Навка о муже Заворотнюк
01:40
«Мужчине нужно продолжать жить»: Навка о муже Заворотнюк
Шоу-бизнес
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
00:32
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
Общество
Группа мошенников обокрала более тысячи россиян
01:13
Группа мошенников обокрала более тысячи россиян
Происшествия Криминал
Навка поможет Заворотнюк
00:30
Навка поможет Заворотнюк
Шоу-бизнес
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
00:20
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение