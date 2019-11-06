Бутина может получить работу в Госдуме

Бутиной может поступить предложение о работе в Госдуме

Слуцкий ранее говорил, что встретился с Бутиной после ее возращения на родину.

"Может быть, да, можете сказать, что не исключил… через недельку примем решение и тут же скажем", — сказал Слуцкий РИА Новости в ответ на вопрос, сделал ли он Бутиной предложение по работе и может ли она пойти работать в Госдуму.

Собеседник агентства также добавил, что Бутина должна сама принять решение.

"Мы это уже обсудили, просто пусть она сама примет решение для себя, зачем мы будем без нее ее женить. Десятого ноября у нее день рождения, отпразднует, вернется в Москву, и там все будет видно", — пояснил он.