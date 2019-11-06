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Бутиной может поступить предложение о работе в Госдуме 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Бутина может получить работу в Госдуме
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил, что предложит освобожденной из американской тюрьмы россиянке Марией Бутиной работать в ГД.
Слуцкий ранее говорил, что встретился с Бутиной после ее возращения на родину.
"Может быть, да, можете сказать, что не исключил… через недельку примем решение и тут же скажем", — сказал Слуцкий РИА Новости в ответ на вопрос, сделал ли он Бутиной предложение по работе и может ли она пойти работать в Госдуму.
Собеседник агентства также добавил, что Бутина должна сама принять решение.
"Мы это уже обсудили, просто пусть она сама примет решение для себя, зачем мы будем без нее ее женить. Десятого ноября у нее день рождения, отпразднует, вернется в Москву, и там все будет видно", — пояснил он.
Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В конце октября после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту Шереметьево утром 26 октября.
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Теги:
Политика , Мария Бутина , Леонид Слуцкий , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости
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