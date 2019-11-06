Горбачев обвинил Запад в присвоении победы в холодной войне

Западные страны, в частности США , присвоили себе победу в холодной войне, несмотря на то, что ее окончание было общей заслугой СССР и Запада, заявил экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев в интервью изданию Welt.

"Они (западные страны. — Прим. ред.) хвастались, а затем, кстати, и СМИ начали это делать. При этом они никогда не задумывались над тем, как это воспримут русские в России, которые сделали так много для того, чтобы положить конец холодной войне и гонке вооружений", — сказал политик.

Кроме того, отметил Горбачев, на тот момент Запад не задумывался, как это может сказаться на отношениях с Москвой в дальнейшем.

Экс-президент СССР добавил, что в последнее время европейские политики стали задумываться о негативных последствиях попыток изолировать Россию. По мнению Горбачева, размышляя о накопившихся проблемах необходимо "смотреть вперед, а не назад".