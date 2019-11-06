Сергей Шойгу встретится со своим индийским коллегой

Он сейчас находится в нашей стране на российско-индийской промышленной конференции. На ней стороны планируют подвести итоги высокотехнологичного сотрудничества и наметить планы на будущее, сообщает телеканал "Россия 24".