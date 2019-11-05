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В МИД рассказали, где будет храниться подаренный Лаврову там-там 

РИА Новости 2 часа назад
В МИД рассказали, где будет храниться подарок Лаврову
Фото: РИА Новости
Подаренный во вторник главе МИД РФ бурундийским коллегой африканский барабан там-там будет храниться в музее министерства, сообщили РИА Новости в МИД России.
"Там-там будет храниться в музее МИД", — сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее в Facebook МИД появилось сообщение о том, что после состоявшихся переговоров в Москве министры иностранных дел России Сергей Лавров и Республики Бурунди Эзикиел Нибигира обменялись подарками. Сергей Лавров вручил гостю тульскую гармонь, а Нибигира преподнес российскому коллеге древний африканский ударный музыкальный инструмент там-там, говорится в сообщении.
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Теги:
Политика , Сергей Лавров , МИД , РИА Новости
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