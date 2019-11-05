«По традиции»: почему Эстония не пустила российский самолет 

Отказ пустить самолет с российским вице-премьером — пример традиционной политики Эстонии, заявил «Ура.ру» политолог Владимир Брутер.
Ранее, как сообщал «Рамблер», спикер Министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала, что за последнее время Эстония трижды запрещала морским и воздушным судам из России заход в свои порты и воздушное пространство. В пример она привела имевший место в начале октября запрет самолету с российским вице-премьером на борту на заход в воздушное пространство Эстонии. Имя чиновника Захарова не упомянула.
«Этот инцидент связан с традиционной антироссийской политикой, которую проводит Эстония», — заявил «Ура.ру» Владимир Брутер, сотрудник Международного института гуманитарно-политических исследований.
Он отметил, что политика Эстонии такова даже при «относительно умеренном» премьер-министре Юри Ратасе. Кроме того, по словам политолога, инцидент может свидетельствовать о противостоянии эстонского президента Керсти Кальюлайд с местным правительством — глава государства поддерживает конструктивное отношение к России, а кабмин нет.
«В таких противостояниях протекает политическая жизнь Эстонии», — высказал мнение Брутер.