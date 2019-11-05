«Наведите порядок»: Путин раскритиковал министра Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова за ситуацию с сокращением квот на бюджетные места в магистратуру на специальность учителя русского языка и литературы.

В ходе заседания совета по русскому языку внимание президента обратили на сокращение бюджетных мест в магистратуру на специальность «учитель русского языка и литературы»: из 12 мест в группе лишь шесть предоставляется на бесплатной основе.

После этого Путин обратился к министру Котюкову и заявил, что по таким правилам специалистов скоро не станет.