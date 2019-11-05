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«Наведите порядок»: Путин раскритиковал министра Котюкова 

Рамблер 15 минут назад
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова за ситуацию с сокращением квот на бюджетные места в магистратуру на специальность учителя русского языка и литературы.
В ходе заседания совета по русскому языку внимание президента обратили на сокращение бюджетных мест в магистратуру на специальность «учитель русского языка и литературы»: из 12 мест в группе лишь шесть предоставляется на бесплатной основе.
После этого Путин обратился к министру Котюкову и заявил, что по таким правилам специалистов скоро не станет.
«Одно правило у вас противоречит друг другу. Наведите порядок здесь, наведите порядок, посмотрите, что в реальной жизни происходит», — сказал президент. 
Теги:
Политика , Видео , Образование , Михаил Котюков , Владимир Путин
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