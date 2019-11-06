Русский язык решили выпустить за границу

Русский язык должен становится все более востребованным и популярным в мире. Об этом говорилось на прошедшем во вторник в Кремле заседании совета при президенте по русскому языку. Отмечалось, что во многих странах ведется искоренение русского языка, враждебная политика по отношению к нему. Однако рецепт по восстановлению его популярности на планете тоже был озвучен.

Во вторник в Кремле состоялось заседание Совета при президенте РФ по русскому языку, на котором, в том числе, обсуждались вопросы популяризации русского языка за рубежом, а также его сохранения и укрепления.

Уникально богатый, многообразный, многогранный русский язык — безусловная часть мирового культурного наследия, заявил на заседании президент Владимир Путин . По его мнению, на современной России лежит историческая миссия по сохранению этого языка.

Это особенно важно во времена, когда «мы сталкиваемся с попытками искусственно — я хочу это подчеркнуть, — именно искусственно, грубо, подчас абсолютно бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию», отметил президент.

Путин отметил, что в современном мире не только русофобы объявили войну русскому языку, но в некоторых странах линия на его ограничение становится официальной политикой. Глава государства посетовал, что после распада СССР язык Толстого и Пушкина почти не изучают в мире, потому что «боятся Россию». А в советские времена во всей Восточной Европе активно изучали русский язык, потому что было «целесообразно и выгодно», напомнил он.

При этом, в современном мире влияние той или иной страны определяется не оружием, а экономикой, «и как производная от экономики — оружие, культура, образование, наука», — перечислил президент. Но участникам заседания Путин при этом напомнил, что русский язык — «мягкая сила», призвав не называть его мощным оружием, иначе с ним начнут бороться.

Участник заседания Совета, директор Государственного музея А. С. Пушкина Евгений Богатырев тоже считает: ни о какой ответной войне за русский язык речи идти не должно.

«Любая война предполагает оружие. Однако, как известно, язык — это способ коммуникации и познания культуры, но никак не оружие.

Да, некоторые страны препятствуют изучению их гражданами русского языка, это давно известно. Что же, нам остается только стремиться к тому, чтобы ситуация поменялась и русский язык стал бы интересен в тех странах, где его пока ограничивают. Будем работать», — пообещал он газете ВЗГЛЯД.

«Да, в Прибалтике и в некоторых республиках СНГ уменьшают количество и образовательных программ на русском языке, и самих «русских школ», но не везде это происходит по злой политической воле», — уточнил в интервью газете ВЗГЛЯД проректор Института русского языка им. Пушкина Михаил Осадчий

«Во многих случаях причина объективная — некому преподавать. В СССР готовилось очень много учителей русского языка из союзных республик и стран Варшавского договора — целенаправленно готовились русисты в зарубежных странах. После развала СССР система если не развалилась, то существенно пошатнулась — русистов стало очень мало. А поскольку нет учителей, то исчезают и школы» — посетовал проректор.

Тот факт, что в последние годы русский язык выдавливается из ряда соседних стран, например, с Украины, из Балтии и даже из Казахстана, и стал причиной, по которой государство решило взяться за проблему, предполагают политологи.

Станислав Ткаченко. «Москва давно проводит активную политику поддержки русского языка, и другие страны формально не препятствуют этому, но лишь на уровне дипломатии. Несостоявшиеся нации, типа прибалтов или украинцев, изображают русский язык как устрашающий элемент, как «оружие Москвы», то есть на борьбе с ним они строят свою государственность. Образ врага остается одним из самых действенных средств объединения нации», — сказал газете ВЗГЛЯД профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай»

Задача Москвы — сделать русский язык популярным и модным, считает он. «Нужно активнее использовать инструмент публичной дипломатии — продвигать имидж, продвигать русский язык с точки зрения программ обучения и курсов для студентов. „Более того, есть прямая корреляция: по мере роста экономики страны, растет интерес к ее языку. Посмотрите на ту же Польшу — у нас ужасные межгосударственные отношения, но число поляков, желающих изучать русский, бьет все рекорды“, — отмечает эксперт „Валдая“.

Собственно, о том же, но другими словами говорил на заседании и сам Путин.

»Если страна будет мощной, сильной, привлекательной, притягательной — будут учить русский язык. А не будет этого, ты хоть тресни, — пусть у нас еще два-три Толстых появится и четыре Пушкина — будут переводить просто и все», — считает президент.

Кстати, такая корреляция и вправду работает — так, в прошлом году русский стал третьим по популярности языком, преподаваемым в школах Польши. Соцопросы показывают, что русским языком владеет 49% граждан страны, и их становится все больше. Об этом заявлял «Известиям» глава российского отдела Восточного департамента МИД Польши Михал Гродзки. Чиновник полагал, что это происходит по экономическим соображениям — на рынке растет спрос на русскоговорящих специалистов из-за расширения торгово-экономических связей с Россией. По официальным данным, в 2018 году товарооборот России с Польшей увеличился на 31,52%.

Впрочем, в ходе заседания президент отметил, что первой задачей все же является общая грамотность граждан и улучшение русского языка, чтобы он был современным, живым и динамично развивающемся средством общения. При этом Путин подчеркнул, что совершенствование норм русского языка не должно означать «революционных изменений и уж тем более вульгарного упрощенчества в пунктуации и орфографии».

«Если сам инструмент мы будем тупить, тогда ничего из этого хорошего не получится: внутри страны ничего хорошего не получится и вовне. Он должен быть в надлежащем состоянии всегда, и мы с вами должны об этом заботиться», — заявил глава государства. Было озвучено и первое решение — президент поручил разработать единый корпус словарей и справочников, нормы которых должны стать обязательными для госструктур и прессы.